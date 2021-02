La vedova di Attanasio accusa | «Qualcuno lo ha tradito» La Farnesina gli aveva negato la scorta

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) «Luca è statodavicino a noi, alla nostra famiglia. Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore». E’ questo il sospetto di Zakia Seddiki,dell’ambasciatoreucciso lunedì mattina in un agguato nella foresta di Virunga in Congo. Nella stessa imboscata, gli assalitori hanno ucciso anche il carabiniere, Vittorio Iacovacci. Al Messaggero, la donna riferisce anche dell’ultimo contatto, pochi minuti prima dell’imboscata. «Ci siamo scritti via WhatsApp. Lui lo faceva sempre, mi ha mandato due foto nel giro di pochissimi minuti. Venti minuti dopo mi ha ripetuto la stessa frase che mi diceva quando non eravamo insieme: Ti amo amore mio e mi mancate. Era tranquillo, sorridente. Ladie ...