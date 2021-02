“La variante di New York”. Covid, gli esperti: “Ha già colpito il 12% della città” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una nuova forma di coronavirus si sta rapidamente diffondendo a New York. Lo hanno annunciato i ricercatori del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, secondo quanto riporta il New York Times. La nuova variante, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti a New York a novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi rilevati nella città. Secondo i ricercatori, la variante potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. Lo ha rivelato il New York Times citando due studi che però non sono ancora stati rivisti da altri scienziati o pubblicati su un giornale scientifico: il primo dell’università Caltech nel Golden State, postato online martedì, il secondo di un gruppo di studiosi della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una nuova forma di coronavirus si sta rapidamente diffondendo a New. Lo hanno annunciato i ricercatori del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, secondo quanto riporta il NewTimes. La nuova, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti a Newa novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi rilevati nella. Secondo i ricercatori, lapotrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. Lo ha rivelato il NewTimes citando due studi che però non sono ancora stati rivisti da altri scienziati o pubblicati su un giornale scientifico: il primo dell’università Caltech nel Golden State, postato online martedì, il secondo di un gruppo di studiosi...

