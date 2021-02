La UEFA studia la finale di Champions League a New York

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lastarebbe lavorando a un progetto per portare ladifuori dall’Europa, a New, come parte dei piani per l’ampliamento e il cambio format della massima competizione europea per club a partire dal 2024. La Federcalcio europea è già in procinto di apportare radicali modifiche alla competizione, che vedrà un’estensione L'articolo