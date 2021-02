La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Il Dritto e rovescio dei fatti. Boom per il programma di Del Debbio. È il talk politico più seguito su Mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il talk show di Paolo Del Debbio si chiama Dritto e rovescio. Un titolo che forse non voleva indicare per forza la necessità di mostrare i fatti da diversi punti di vista, ma che piuttosto si poneva come obiettivo la volontà di dare una versione differente della realtà televisiva odierna rispetto ai talk mainstream e politically correct. La famosa Italia che non ha voce, la piccola e media impresa, le partite Iva, i commercianti, gli artigiani ma anche gli operai, i pensionati o i semplici nullatenenti. Una sorta di rifugio per quella maggioranza che non vuole più essere silenziosa e desidera far sentire alta la propria voce. Il solco linguistico e narrativo del programma è quello di Santoro, ovviamente completamente rivisto e molto più contemporaneo, anche e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilshow di Paolo Delsi chiama. Un titolo che forse non voleva indicare per forza la necessità di mostrare ida diversi punti di vista, ma che piuttosto si poneva come obiettivo la volontà di dare una versione differente della realtà televisiva odierna rispetto aimainstream e politically correct. La famosa Italia che non ha voce, la piccola e media impresa, le partite Iva, i commercianti, gli artigiani ma anche gli operai, i pensionati o i semplici nullatenenti. Una sorta di rifugio per quella maggioranza che non vuole più essere silenziosa e desidera far sentire alta la propria voce. Il solco linguistico e narrativo delè quello di Santoro, ovviamente completamente rivisto e molto più contemporaneo, anche e ...

