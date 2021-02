La temuta conferma | Sematic di Osio Sotto chiude | doccia gelata per 180 lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Laalla fine è arrivata: a fine marzo ladirà i battenti. Unaper i 183 dipendenti attualmente in cassa integrazione. La notizia si è appresa nel corso dell’incontro chiesto con urgenza dai sindacati: erano presenti Monica Metschitzer, responsabile delle risorse umane di Wittur (il gruppo a cui fa capo l’azienda produttrice di ascensori) per l’Europa, e Stefano Malandrini, responsabile dell’area lavoro di Confindustria. “La peggiore svolta possibile ” commentano dalla Rsu della fabbrica. Mentre si è già in cerca di investitori per l’insediamento produttivo e di nuovi ammortizzatori sociali. Così Cgil, Cisl e Uil annunciano la decisione. “In data odierna (venerdì 26 febbraio) si è svolto un ...