La “Sposa dell’Isis” Shamima Begum non potrà tornare in Uk: Corte Suprema ribalta la sentenza d’Appello contro revoca cittadinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Shamima Begum, la 20enne ribattezzata dai media “la Sposa dell’Isis” dopo essersi recata in Siria appena 15enne con altre due coetanee per unirsi alle Bandiere Nere, non potrà tornare in Gran Bretagna. Lo ha deciso la Corte Suprema di Londra ribaltando la decisione della Corte d’Appello che aveva accolto il ricorso della famiglia della ragazza, che ha più volte chiesto di poter tornare in patria, contro la revoca della cittadinanza britannica decisa d’autorità nei suoi confronti nel febbraio 2019 da Sajid Javid, allora ministro dell’Interno del governo di Theresa May. Begum, che adesso si trova in un campo profughi per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), la 20enne ribattezzata dai media “la” dopo essersi recata in Siria appena 15enne con altre due coetanee per unirsi alle Bandiere Nere, nonin Gran Bretagna. Lo ha deciso ladi Londrando la decisione dellache aveva accolto il ricorso della famiglia della ragazza, che ha più volte chiesto di poterin patria,ladellabritannica decisa d’autorità nei suoi confronti nel febbraio 2019 da Sajid Javid, allora ministro dell’Interno del governo di Theresa May., che adesso si trova in un campo profughi per ...

fisco24_info : Corte nega a 'sposa dell'Isis' il diritto di tornare in Gb: Era fuggita da Londra a 15 anni con due coetanee nel 20… - Affaritaliani : Regno Unito, la 'sposa dell'Isis' non può tornare in patria. Ricorso respinto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Londra, Corte Suprema nega a 'sposa dell'Isis' il diritto di tornare in Gb #londra - Michele91253725 : RT @MediasetTgcom24: Londra, Corte Suprema nega a 'sposa dell'Isis' il diritto di tornare in Gb #londra - robertotrifilet : RT @MediasetTgcom24: Londra, Corte Suprema nega a 'sposa dell'Isis' il diritto di tornare in Gb #londra -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa dell’Isis "La notte calda in agguato...". Il caso Lucio Piccolo Pangea.news