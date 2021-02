La spericolata idea di Bassetti | ' Se vogliamo riaprire cinema e teatri perché non anche gli stadi?'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Una valutazione più politica che medica, visto che prende in considerazione l'esasperazione della gente e non l'esisgenza di evitare al più possibile i contatti che portano alla trasmissione del virus.

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : spericolata idea

Globalist.it

Una valutazione più politica che medica, visto che prende in considerazione l'esasperazione della gente e non l'esisgenza di evitare al più possibile i contatti che portano alla trasmissione del virus.... che non avevadi come vaccinarci e che dissipava risorse che non aveva raccattando ... Con la seconda mossa emossa che gli spiritosi hanno definito "del caciocavallo", Renzi ha quindi ...Il direttore di malattie infettive del san Martino di Genova: "Meglio tenere sotto controllo all'interno di una struttura, che lasciare che si crei un assembramento, per quanto all'aperto".È online da oggi il videoclip ufficiale di 'Le luci' (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Mydrama (all'anagrafe Alessandra Martinelli) feat. Dani Faiv. Il brano rappresenta l'incipit di un viaggio ...