La sentenza: «Sì all'impianto di un embrione dell'ex marito anche se lui dice no» (Di venerdì 26 febbraio 2021) La donna ha il diritto di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e crioconservati anche se da quel coniuge si è separata e l'ex partner è contrario all'utilizzo. Il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, nel casertano, per la prima volta in Italia, ha deciso in favore della donna. L'avvocato Gianni Baldini, legale della donna, ha spiegato all'Ansa che il tribunale ha deciso «su questo tema spinoso, dato il numero crescente di separazioni e di coloro che chiedono di accedere alla Pma».

