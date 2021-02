La senatrice leghista che chiede il bonus per il centro estivo del figlio (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ polemica per la richiesta di un ‘bonus’ da 240 euro per la frequenza del centro estivo del figlio, fatto dalla senatrice della Lega, la trevigiana Sonia Fregolent. L’esponente del partito di Matteo Salvini, sindaca fino al 2019 di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, è finita nel mirino per aver presentato domanda di ristoro, nonostante il reddito da parlamentare. La senatrice, come riporta il Gazzettino.it, ha poi fatto sapere di aver donato la somma all’associazione Donè, dicendo che il caso è stato risolto e di aver sistemato tutto. Resta il grande imbarazzo per una parlamentare, il cui stipendio sfiora i 12.000 euro lordi, che si accaparra – è proprio il caso di dirlo – un bonus concepito e rivolto alle famiglie che faticano ad arrivare a fine ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ polemica per la richiesta di un ‘’ da 240 euro per la frequenza deldel, fatto dalladella Lega, la trevigiana Sonia Fregolent. L’esponente del partito di Matteo Salvini, sindaca fino al 2019 di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, è finita nel mirino per aver presentato domanda di ristoro, nonostante il reddito da parlamentare. La, come riporta il Gazzettino.it, ha poi fatto sapere di aver donato la somma all’associazione Donè, dicendo che il caso è stato risolto e di aver sistemato tutto. Resta il grande imbarazzo per una parlamentare, il cui stipendio sfiora i 12.000 euro lordi, che si accaparra – è proprio il caso di dirlo – unconcepito e rivolto alle famiglie che faticano ad arrivare a fine ...

