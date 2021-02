La sedicente svolta liberale di Di Maio e la fiera della menzogna

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La. Perché non ha senso attendersi una Bolognina o una Fiuggi del grillismo Ha qualcosa di letteralmente spettacolare l’intervista con cui ieri Disu Repubblica ha annunciato lagrillina, cioè la trasformazione del VaffaParty in una forzae moderata, che scioglie le angosce dell’Italexit nel sogno degli Stati Uniti d’Europa e che rinnega l’assemblearismo dell’uno-vale-uno in una sorta di presidenzialismo paternalista, affidato alle cure amorevoli di Giuseppe Conte. La cosa spettacolare è che lanon appare come l’ennesimo cambio di maschera all’ennesimo cambio di scena, ma Giggino ha l’improntitudine (direbbe oggi) o la faccia da culo (avrebbe detto ieri) di presentarla come il naturale compimento di un percorso ...

maccsmad : @64domenico Sei pronto per la svolta Modarato Liberale Atlantista all'interno UE di M5S sotto Conte benedetta da G… -

Linkiesta.it

