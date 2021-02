La scuola rischia lo stop Rezza | Doloroso ma da prendere in considerazione

Darkover75 : @Elena81353537 A prescindere da battute scontate, una volta la scuola era seria e gli insegnanti ci mettevano passi… - St4tlerWaldorf : Credo sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli». Dice De Luca. «La forte presenza dei tecni… - AleMenichella : RT @Jovinow: #Covid19, @Cartabellotta: 'La variante inglese è circolata a scuola e ora contagia i nonni'. Il presidente della Fondazione @G… - QPeriscopica : RT @Jovinow: #Covid19, @Cartabellotta: 'La variante inglese è circolata a scuola e ora contagia i nonni'. Il presidente della Fondazione @G… - GooodbyeLenin : @AUT2008 @WCostituzione -

Ultime Notizie dalla rete : scuola rischia

IL GIORNO

...nellao dovrà andare via proprio nella registrazione di Amici 2021 in scena oggi pomeriggio? Anche per il cantante non è andata meglio e adessoseriamente di dover lasciare la...Giuseppe Conte ha tenuto una lectio magistralis nelladi Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze in cui è tornato anche sylla ...consapevolezza che una pandemia così severa...L'ipotesi nel caso di nuove impennate. Il governatore: «Sulla scelta di tenere le classi aperte per forza hanno pesato motivi ideologici. Ricordo che ci sono ancora molte attività lavorative sospese n ...La Basilicata potrebbe passare in rosso. E anche il Molise vuole il lockdown. I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità: Rt su ...