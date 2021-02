La scelta di Papa Francesco: Cirulli vescovo anche della diocesi Alife-Caiazzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPapa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Alife-Caiazzo (provincia di Caserta) mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi, unendo ‘in persona Episcopi’ le diocesi di Teano-Calvi ed Alife-Caiazzo. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoha nominatodi(provincia di Caserta) mons. Giacomodi Teano-Calvi, unendo ‘in persona Episcopi’ ledi Teano-Calvi ed. Lo riferisce il BollettinoSala stampa vaticana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

