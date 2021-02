La Roma boccia il progetto Tor di Valle, ma non scarta l'area. L'ira di Pallotta (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma blocca e boccia il progetto Tor di Valle. La notizia, nell'aria da settimane, è stata ufficializzata oggi dalla stessa società giallorossa al termine del Cda ed è rivoluzionaria per il mondo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lablocca eilTor di. La notizia, nell'aria da settimane, è stata ufficializzata oggi dalla stessa società giallorossa al termine del Cda ed è rivoluzionaria per il mondo ...

sportli26181512 : La Roma boccia il progetto Tor di Valle, ma non scarta l’area. L'ira di Pallotta: La Roma boccia il progetto Tor di… - Gazzetta_it : La #Roma boccia il progetto #TordiValle, ma non scarta l’area - stormi1904 : RT @ardigiorgio: In fiera a Bari. O la peggiore gestione dell’epidemia.Tace,perché quella è la sua corrente.rivoleva boccia ministro,e mo s… - TutankhatonEdit : RT @ardigiorgio: In fiera a Bari. O la peggiore gestione dell’epidemia.Tace,perché quella è la sua corrente.rivoleva boccia ministro,e mo s… - ardigiorgio : In fiera a Bari. O la peggiore gestione dell’epidemia.Tace,perché quella è la sua corrente.rivoleva boccia ministro… -