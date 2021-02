La Regina Elisabetta riceve il vaccino | “Veloce e indolore Ai diffidenti dico di pensare prima agli altri” – Video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) LaII, inchiamata con gli operatori del National Health Service, parla delanti-Covid. Sull’iniezione la sovrana ha affermato di non aver sentito “male per niente” e ha poi esortato chi è diffidente nelre ila ““. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Regno Unito, pro vaccino Sono circa 19 milioni i cittadini inglesi che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, tra i quali c'è proprio la II che ha descritto la procedura ... La II è tornata. Per dare il buon esempio ai sudditi. La è riapparsa in videocall - per la prima volta da quando il novantanovenne marito Filippo è ricoverato in ospedale a ...