La regina Elisabetta esorta i britannici a vaccinarsi: «Pensate agli altri prima che a voi stessi» (Di venerdì 26 febbraio 2021) La regina Elisabetta in isolamento guarda le foto La regina Elisabetta, si sa, parla poco in pubblico, ma stavolta non ha esitato a dire la sua sui benefici del vaccino, esortando i cittadini a non avere dubbi sulla sua efficacia. L’occasione le è stata offerta da una conversazione online con alcuni responsabili del programma vaccinale, preoccupati dal fatto che, nonostante siano ben 18 milioni i britannici già vaccinati, circa il 15 per cento della popolazione si mostra scettico e rifiuta di sottoporsi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lain isolamento guarda le foto La, si sa, parla poco in pubblico, ma stavolta non ha esitato a dire la sua sui benefici del vaccino,ndo i cittadini a non avere dubbi sulla sua efficacia. L’occasione le è stata offerta da una conversazione online con alcuni responsabili del programma vaccinale, preoccupati dal fatto che, nonostante siano ben 18 milioni igià vaccinati, circa il 15 per cento della popolazione si mostra scettico e rifiuta di sottoporsi ...

