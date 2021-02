La Rappresentante Di Lista canta Splendido Splendente con Donatella Rettore al Festival (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata delle cover di Sanremo La Rappresentante Di Lista canta Splendido Splendente con la diretta interessata. Sì, perché mercoledì 4 marzo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno insieme a Donatella Rettore. Il duo è in gara con il brano Amare e sbarca per la prima volta al Teatro dell’Ariston per sdoganare il queer pop di cui si è fatto portavoce dagli esordi. L’ideale musicale de La Rappresentante Di Lista è, infatti, una sfumatura di ogni forma d’arte con un particolare riguardo al teatro. Splendido Splendente, con quell’arrangiamento che ammicca alla disco music, è uno dei più grandi successi di Donatella Rettore. Pubblicato come ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata delle cover di Sanremo LaDicon la diretta interessata. Sì, perché mercoledì 4 marzo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno insieme a. Il duo è in gara con il brano Amare e sbarca per la prima volta al Teatro dell’Ariston per sdoganare il queer pop di cui si è fatto portavoce dagli esordi. L’ideale musicale de LaDiè, infatti, una sfumatura di ogni forma d’arte con un particolare riguardo al teatro., con quell’arrangiamento che ammicca alla disco music, è uno dei più grandi successi di. Pubblicato come ...

