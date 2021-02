La pupa e il secchione | la festa dopo la finale è Covid free? Le foto e i video dei ragazzi su Instagram

Leggi su funweek

(Di venerdì 26 febbraio 2021)ladell’edizione 2021 de Lae ile Viceversa sui social sono spuntate le immagini di unaalla quale hanno partecipato i concorrenti della trasmissione Mediaset… Peccato che in molti abbiano fatto notare che forse in quellanon si sia badato troppo alle norme anti-. Quale sarà mai la verità? LEGGI ANCHE — Lae il, il messaggio di Miryeala vittoria per ilLuca: cosa ha detto Lae il, sui social compaiono le immagini della: c’è stato rispetto per le norme anti-? Photo Credits: per gentile concessione ...