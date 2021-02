La principessa Latifa | Riaprite il caso di mia sorella | sparita vent' anni fa a Cambridge

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Le principesse prigioniere dell’emiro sono due: e lapiù giovane chiede ora al Regno Unito di aiutare la più grande,letteralmente dalla scena da ormai oltre due decenni. A lanciare il nuovo appello è ancora, figlia del ricchissimo e influente sovrano di Dubai, Mohammed Rashid al-Maktoum, dopo i video fatti pervenire di nascosto nei giorni passati alla Bbc nei quali aveva denunciato d’essere di fatto “ostaggio” del padre in una villa dal suo fallito tentativo di fuga via mare datato 2018, di temere per la propria vita e di rivolere solo la propria libertà. Stavolta il messaggio arriva sull’isola tramite una lettera in cui la “sceicca” 35enne si rivolge in tono accorato alla polizia e alle autorità britche affinché riaprano le indagini sul “rapimento” dellaShamsa: ...