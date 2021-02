“La politica era asservita all’economia Ma la pandemia ha cambiato la storia”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In occasione del suo rientro all'Università degli Studi di Firenze dopo la conclusione dell'aspettativa, il professor Giuseppe Conte, ha tenuto una lezione per gli studenti di Giurisprudenza in diretta video streaming. La Segui su affaritaliani.it

fanpage : Dopo la nomina dei #sottosegretari è lecito chiedersi: era davvero questo il miglior esecutivo possibile? - Rinaldi_euro : Giancarlo Giorgetti sui servizi segreti: 'Visto? Quando dicevamo che c'era del marcio...'. Perché Conte si era tenu… - LegaSalvini : #GREGORETTI, #SALVINI: 'LAMORGESE E DI MAIO CONFERMANO CHE C'ERA LINEA CONDIVISA DEL GOVERNO' - GioRib1 : L'Alta #Politica non avrebbe permesso la nascita della #lotteria dello scontrino in un #Paese già devastato dalla… - mastrociclista : RT @ErmannoKilgore: ??????cominciano già le giustificazioni? Se era uno con le palle faceva un governo di questo tipo? Ma daiii ! Grande delus… -

Ultime Notizie dalla rete : politica era

La Repubblica

... aveva sempre chiesto ai vari sindaci dovemeglio fare lo stadio', aggiunge all'Adnkronos. "...per metterci mano? Forse perché più soldi ci spendono e meglio è? Non riesco a capire questa...Se fossi stato un politico, avrei fatto. Questo è il primo errore che le persone famose ...nel 2018 in Svezia ha fatto le stesse cose - che non si fa cogliere impreparato sul tema - Non...Querelle tra il rossonero e LeBron James noto per il suo attivismo e per il suo coinvolgimento in prima linea su temi di natura sociale ...'Mi piace tanto -aveva detto Zlatan di LeBron - è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status fa politica allo stesso tempo'. L'attaccante del Mil ...