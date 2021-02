La nuova squadra dei direttori della sanità: Contato all'Ulss 3, Filippi nel Veneto orientale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Contato alla guida dell'Ulss 3: 'Obiettivo benessere sociale: dare sicurezza e vaccinare' - VIDEO 26 febbraio 2021 La nuova squadra dei direttori della sanità veneta è stata presentata oggi dal ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 26 febbraio 2021)alla guida dell'3: 'Obiettivo benessere sociale: dare sicurezza e vaccinare' - VIDEO 26 febbraio 2021 Ladeiveneta è stata presentata oggi dal ...

matteosalvinimi : Qui Roma con la nuova squadra di viceministri e sottosegretari della Lega, che insieme ai nostri ministri sono già… - SkySportF1 : Il Mondiale 2021 di #Formula1 è alle porte. Domani passo avanti per la #Ferrari verso la nuova stagione. 'La presen… - RaiDue : Una nuova squadra con un nuovo slogan ?? #LaCaserma #Rai2 - MatteoLandi10 : #essereFerrari @ScuderiaFerrari #Ferrari presenta la squadra #F1 che disputerà il campionato 2021. In attesa di sc… - liviofiorillo : RT @repubblica: Formula 1, la Ferrari pronta a ripartire. Binotto: 'Non ripeteremo le delusioni del 2020. Non c'è un pilota numero uno': In… -