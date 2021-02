La nuova frontiera dell’antirazzismo: i corsi di “sbiancamento” del cervello (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci siamo: nel sacro nome dell’antirazzismo, dell’uguaglianza che rigetta il concetto stesso di razza, i bianchi sono inferiori ai neri. Debbono esserlo. Debbono imparare ad esserlo, almeno secondo la Coca-Cola che ha lanciato un corso di “sbiancamento” rivolto ai dipendenti. Facoltativo, fa sapere l’azienda, ma è la tipica opzione del Dott. Ing. Gran Mascalzon Cav di Gran Croc. Visconte Cobram: debbono partecipare tutti! Altrimenti, li aspetta la sala mensa. Ora, non è chiaro cosa si intenda per sbiancamento (ma quello che non si sa si può facilmente immaginare), né in cosa consistano concretamente questi preoccupanti corsi: il paradosso è che prevedono un lavaggio del cervello, un candeggio integrale. Sbiancare per imbiancare, come Calimero. La ripulitura, ci informano le cronache, è affidata a una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci siamo: nel sacro nome, dell’uguaglianza che rigetta il concetto stesso di razza, i bianchi sono inferiori ai neri. Debbono esserlo. Debbono imparare ad esserlo, almeno secondo la Coca-Cola che ha lanciato un corso di “” rivolto ai dipendenti. Facoltativo, fa sapere l’azienda, ma è la tipica opzione del Dott. Ing. Gran Mascalzon Cav di Gran Croc. Visconte Cobram: debbono partecipare tutti! Altrimenti, li aspetta la sala mensa. Ora, non è chiaro cosa si intenda per(ma quello che non si sa si può facilmente immaginare), né in cosa consistano concretamente questi preoccupanti: il paradosso è che prevedono un lavaggio del, un candeggio integrale. Sbiancare per imbiancare, come Calimero. La ripulitura, ci informano le cronache, è affidata a una ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova frontiera Covid - 19, dalla Corea un nuovo anticorpo monoclonale Gli anticorpi monoclonali come il Regdanvimab (CT - P59) rappresentano la nuova frontiera nella lotta al Covid - 19 . Sono già realtà in alcune zone del mondo e potrebbero esserlo presto anche in Italia. Il 5 febbraio scorso, praticamente in contemporanea all'approvazione ...

Asportazione di un surrene, all'ospedale di Prato la tecnologia digitale in 3D ... diretta dal dottor Stefano Cantafio , nell'ambito del dipartimento delle specialistiche chirurgiche, diretto dal dottor Stefano Michelagnoli , si è avvalsa di questa nuova frontiera della chirurgia ...

La nuova frontiera del bio il Resto del Carlino Dall'inverno alla primavera, il viaggio di 13 alpaca E' stato un viaggio dall'inverno alla primavera, quello affrontato nei giorni scorsi da 13 alpaca, trasferiti dal Renon innevato ai prati già verdi di Tarquinia. Questi animali da anni sono una presen ...

Con Gattuso siamo finalmente amati da Sky. Che fa se il Napoli perde sempre? È la nuova frontiera del calcio futurista. Insigne? Sarà un ottimo terzino basso. Petagna? Un centrale difensivo insormontabile. Lobotka? Studia da esterno d’attacco. Quella che ad un occhio poco ...

