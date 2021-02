La moglie di Morata sulle sue condizioni | “Sta recuperando e ha tanta voglia di tornare”

Leggi su golssip

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alvarosi è fermato per un virus e i tifosi bianconeri hanno espresso preoccupazione per il giocatore bianconero. Ladi Alvaro, Alice Campello, li ha rassicurati sui social spiegando come Alvaro si sia ammalato."Ale (il bambino) è stato il primo a stare male ma pensavamo fosse una semplice febbre, dopodiché l'ha passato ad Alvaro e abbiamo scoperto che è un virus (molto comune, anche io l'ho avuto). Sì, stae hadi stare bene ein campo carico", ha spiegato Alice Campello sui social. Golssip.