La ministra Messa spera di riaprire le università dopo il 6 aprile

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) «Tutti i rettori vorrebberole loro aule, ma la situazione – lo dico anche da medico – consiglia cautela. Mi auguro cheil 6anche gli atenei possano tornare verso la normalità». A dirlo al Corriere è Cristina, ex rettore dell’Bicocca di Milano, da due settimanedell’del governo Draghi.ha già scelto i vertici di tre enti di ricerca (Ingv, Inrim e Area science park di Trieste) e si avvia a nomina anche il nuovo presidente del Cnr. Tra le priorità che dovrà valutare c’è però anche quella della ripresa delle lezioni in presenza nelle. Questo, almeno, nel breve periodo. Ma poi servirà uno sguardo più lungo sui progetti del Recovery Plan. «Innanzitutto spero che in ...