La linea dura di Draghi sui vaccini e il primo sì al passaporto vaccinale

Mario Draghi durante il vertice con i leader dell'Unione Europea che si è tenuto ieri è stato tra i fautori della linea dura con i gruppi farmaceutici produttori di vaccini COVID. Le aziende farmaceutiche vanno spinte a rispettare i propri impegni contrattuali. Ma durante il vertice sono stati elencati altri punti della strategia contro il Coronavirus: aumentare la produzione di dosi di vaccino contro il Covid, possibilmente ampliando i siti in Europa, mantenere le restrizioni per arginare le varianti e soprattutto c'è stato un primo sì alla creazione di un passaporto vaccinale per favorire gli spostamenti. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante la conferenza stampa finale ha spiegato: "La...

L'Europa aderisce alla mozione Draghi sui vaccini, linea dura contro le aziende inadempienti sulle forniture

Al summit europeo i 26 sposano la linea di Mario Draghi: bisogna accelerare sui vaccini penalizzando le Big Pharma inadempienti sulle forniture. E, con l'apertura di Angela Merkel, trovano un primo accordo per il via libera ai...

