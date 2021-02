“La gente di Napoli – Humans of Naples”: Il documentario con le celebrità di Napoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDall’omonimo progetto fotografico e di indagine psicosociale di Vincenzo De Simone, La gente di Napoli – Humans of Naples è un viaggio esclusivo tra cibo, arte, musica, teatro e calcio. Dopo il premio ottenuto nel dicembre 2020 alla 74ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno e finalista alla 17ma edizione di Accordi e Disaccordi, Festival Internazionale del Cortometraggio, il documentario “La gente di Napoli – Humans of Naples” sbarca su YouTube. Un progetto ambizioso che vede protagonisti: il produttore Vincenzo De Simone, psicologo e fotografo partenopeo, la regia del londinese Luciano Ruocco, autore di documentari e film-maker presso la Rocco Media ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDall’omonimo progetto fotografico e di indagine psicosociale di Vincenzo De Simone, Ladiofè un viaggio esclusivo tra cibo, arte, musica, teatro e calcio. Dopo il premio ottenuto nel dicembre 2020 alla 74ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno e finalista alla 17ma edizione di Accordi e Disaccordi, Festival Internazionale del Cortometraggio, il“Ladiof” sbarca su YouTube. Un progetto ambizioso che vede protagonisti: il produttore Vincenzo De Simone, psicologo e fotografo partenopeo, la regia del londinese Luciano Ruocco, autore di documentari e film-maker presso la Rocco Media ...

doyourvodooshit : @ErrAndrea_ Invece si, ne conosco a bizzeffe di gente che vede la probabile formazione con Ibra in campo 3 giorni p… - glowcoma : Mi interessa assai mettere da sopra e fare fuori cose e cusarelle che vanno dalla Ferrante a Starnone... gente di q… - wess14jay : @lizzybennet__ Anche se io sono praticamente nato a Napoli, quindi non mi sento di esserlo nonostante ho passato tu… - NaplesThe : Il docufilm “La gente di Napoli – Humans of Naples”: un atto d’amore verso la città - neapolis45 : RT @Carloalvino: -