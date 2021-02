La gaffe del sottosegretario leghista all’Istruzione | cita Dante ma è Topolino

(Di venerdì 26 febbraio 2021) «Io,, farò giungere al Sud un bel po’ di soldi». È il primo impegno di Rossano Sasso, neo-, l’esponente di governo più meridionale che Salvini abbia mai vantato. Il deputato pugliese, intervistato da Repubblica, ha grandi mire ma anche una buona dose di umiltà nel commentare lacon cui ha salutato il suo debutto: hato in modo improprio, attribuendogli una frase che in realtà è di, nei panni del sommo poeta in un fumetto di 70 anni fa: «Faccio ammenda, per penitenza rileggerò tutti i canti dell’Inferno». LEGGI ANCHE –> Salvini accusa Repubblica di avere «la stessa attendibilità di un fumetto» Ma cosa è successo? Riavvolgiamo il nastro. Nella giornata di ieri Sasso ha pubblicato sul proprio profilo ...

HuffPostItalia : Cita Dante ma è Topolino: la gaffe del sottosegretario leghista all'Istruzione - CtzMaurizio : RT @FMisfatto: Crede di citare Dante, ma è Topolino. Gaffe del neo sottosegretario leghista all’istruzione ..... Comunque già il fatto ch… - pino_mini : RT @FMisfatto: Crede di citare Dante, ma è Topolino. Gaffe del neo sottosegretario leghista all’istruzione ..... Comunque già il fatto ch… - CarloneDaniela : RT @Anto_7744: 'Serve un governo di alto profilo' E ancora: 'Serve un governo dei migliori' Il sottosegretario all'istruzione cita topolino… - FMisfatto : Crede di citare Dante, ma è Topolino. Gaffe del neo sottosegretario leghista all’istruzione ..... Comunque già il… -

Ultime Notizie dalla rete : gaffe del

Unaavvenuta a poche ore dall'intervista della Tecnica della Scuola , a cui il ... fra le soluzioni che noi vorremmo proporre c'è anche quella di prestare molta attenzione al temanumero ......CapoGoverno di far prevalere gli interessi dei banchieri su quelli dei cittadini. E che, da buon complottista , non crede nemmeno allo sbarco sulla Luna . Ma fra i grillini non mancano leIl sottosegretario della gaffe su Dante: “Rileggerò tutto l’Inferno” “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”, la citazione di Topolino attribuita a Dante dal ...Interrotta la diretta del Gf Vip, ecco le prime gaffe: Rosalinda è comparsa due volte nella stessa inquadratura, prima in cucina e in poi in sala ...