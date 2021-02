La fuga dai titoli di Stato pesa sulle Borse europee. Tokyo -4% (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per il Nikkei è il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio. Spread in rialzo sopra i 100 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per il Nikkei è il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio. Spread in rialzo sopra i 100 punti

Ultime Notizie dalla rete : fuga dai Avvio pesante per le Borse europee con la fuga dai titoli di Stato. Tokyo - 4% ... il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato in avvio a 104 punti base dai 102 del closing di ieri. In rialzo anche per il ...

Covid Italia, Pregliasco: "Varianti vera emergenza" La fascia più colpita in Lombardia va dai 25 ai 49 anni. Quali le ragioni? 'Da una parte - risponde ... È come se il virus cercasse vie di fuga in tutte le direzioni per sopravvivere'. La scelta ...

Borse, crollo a Tokyo: il listino cede il 4% in chiusura Il Sole 24 ORE Avvio pesante per le Borse europee con la fuga dai titoli di Stato. Tokyo -4% Per il Nikkei è il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio. Spread in rialzo sopra i 100 punti ...

Mascalucia, il cantiere per la bretella adesso è operativo La decongestione del traffico, la creazione di una via di fuga e un sistema di raccolta e decantazione delle acque reflue. Tre obiettivi in un unico appalto, quello affidato alla Evergreen srl per il ...

