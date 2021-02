La fuga dai titoli di Stato pesa sulle Borse europee. Spread sale in area 105 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Seduta nera per Tokyo, con il Nikkei che ha perso il 4%, il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Seduta nera per Tokyo, con il Nikkei che ha perso il 4%, il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio

walden58 : @LuisaCMoon @Cinzia08959905 Renzi è, pare, in fuga in Arabia Saudita, dai suoi amici autoritari. - Qua_Agatha : @sergionebg @Gianmar26145917 @GiancarloDeRisi Da strega, ti rispondo: ecco perchè nonostante sappiano come si vive… - larenait : Aggiornamento sull'inseguimento di ieri sera nel Veronese - L1C1L1C1 : RT @mignoloeprof: Ho sempre pensato che 'non dare false speranze' sia l'unico modo per operare secondo scienza e coscienza. Purtroppo mi so… - mignoloeprof : Ho sempre pensato che 'non dare false speranze' sia l'unico modo per operare secondo scienza e coscienza. Purtroppo… -