La fotocamera compatta che si fissa sullo smartphone (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'integrazione tra macchina fotografica compatta e smartphone è diventata sempre più stretta nel corso degli ultimi anni. Tanti sono i progetti che hanno provato a sintetizzare le peculiarità dei due dispositivi per facilitare gli scatti e aumentare la qualità degli stessi, ma Alice Camera sembra avere qualche asso in più nella manica. Si tratta di un modulo fotografico che racchiude sensore e attacco per le ottiche da fissare sul lato posteriore del telefono (si va dagli iPhone a vari modelli Samsung, OnePlus e Google Pixel), e conta su un chip per migliorare l'immagine tramite intelligenza artificiale e un secondo per gestire i video, anche con risoluzione 4K a 30 fps. Il sensore in questione è un micro 4:3 firmato Sony che l'azienda britannica dietro all'idea definisce otto volte più grande rispetto a quello dello ...

