La festa delle lanterne, è il doodle di oggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) oggi Google dedica il suo doodle per ricordare la festa delle lanterne. Con questa si chiude il ciclo delle feste legate al capodanno cinese, tanto che è chiamata anche “piccolo capodanno“. Solitamente si svolge in notturna ed è dedicata ai bambini ma non solo. Particolarmente apprezzata e seguita dalla popolazione di Taiwan rappresenta un modo per festeggiare l’anno appena passato e salutare il nuovo. Spesso sulle tante lanterne di carta di riso, illuminate al loro interno con una candela, si incidono frasi di speranza e desideri. Tra le tante caratteristiche legate alle lanterne c’è anche l’usanza di arricchirle e personalizzarle. Molte vengono decorate con disegni di panda, di gatti, con rappresentazioni di scene mitologiche, animali di vario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)Google dedica il suoper ricordare la. Con questa si chiude il ciclofeste legate al capodanno cinese, tanto che è chiamata anche “piccolo capodanno“. Solitamente si svolge in notturna ed è dedicata ai bambini ma non solo. Particolarmente apprezzata e seguita dalla popolazione di Taiwan rappresenta un modo per festeggiare l’anno appena passato e salutare il nuovo. Spesso sulle tantedi carta di riso, illuminate al loro interno con una candela, si incidono frasi di speranza e desideri. Tra le tante caratteristiche legate allec’è anche l’usanza di arricchirle e personalizzarle. Molte vengono decorate con disegni di panda, di gatti, con rappresentazioni di scene mitologiche, animali di vario ...

