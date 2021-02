La famiglia messicana che gira il mondo a bordo di una  barca a vela

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Si sono lasciati alle spalle le loro vite per compiere il giro del. Su unadi diciotto metri hanno attraversato l'oceano Pacifico e, dopo aver toccato vari porti in Asia e Africa, sono approdati a Crotone. Da dove contano di salpare presto per terminare il periplo. Alla fine, però, ci avranno impiegato molto più di ottanta giorni. Protagonista di questa avventura un'intera: papà Alejandro, 45 anni, mamma Bernardette, di 35, e i loro tre figli, Alexa di 11 anni, Diego di 9 e Vital che ne ha appena sei. Ma tutti ne avevano due di meno quando il 10 marzo 2019, lasciata la città natia di Puebla, sono salpati dal porto di Acapulco adel veliero Aldivi, acronimo dei nomi dei tre bambini, per attraversare l'Oceano Pacifico con la prua puntata ...

Ultime Notizie dalla rete : famiglia messicana

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... sport e musica al fine di creare una forma di intrattenimento adatta a tutta la. ...al femminile del famoso scrittore e regista argentino Daniel Burman con protagonista l'attrice......alla sua, le bimbe chiesero di poter avere Botas con loro anche nel nuovo nascondiglio e il Chapo non seppe dire di no. Fu seguendo le tracce di Botas che la Marina militareriuscì ...Salpati da Puebla nel marzo 2019, hanno raggiunto vari porti in Asia e Africa. Giunti in Calabria sono stati conquistati dalla città pitagorica, da qui ripartiranno per fare ritorno a casa ...Il 26 grande boxe a Milano con Scardina-Nunez, Prodan-Cristofori, Grandelli-Tassi, Loriga-Esposito, Natalizi e La Femina.