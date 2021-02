La disputa con i dissidenti agita il M5s: «Casaleggio contrario alle espulsioni. Sicuri che pagherà le cause?» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Movimento 5 Stelle alle prese con i dissidenti. Le mail dal collegio dei probiviri sono partite. Dopo la cacciata dai gruppi parlamentari stanno iniziando ad arrivare le comunicazioni dell’espulsione dal Movimento a chi ha votato contro il nuovo governo guidato da Mario Draghi, ma anche a chi si è astenuto. A dare per primo l’annuncio il deputato Alessio Villarosa che su Facebook ha scritto: «Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto dimostrarmi affetto, non lo dimenticherò», dice l’ormai ex grillino che prosegue: «Escludermi da un ringraziamento cancellando il mio lavoro e i risultati portati a termine da dentro il governo in questi anni qualifica semplicemente chi lo ha fatto. Io volo alto come ho sempre fatto senza polemiche, non ne ho bisogno. Stamattina mi è arrivata la procedura di espulsione anche dal Movimento 5 stelle nazionale dopo aver ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Movimento 5 Stelleprese con i. Le mail dal collegio dei probiviri sono partite. Dopo la cacciata dai gruppi parlamentari stanno iniziando ad arrivare le comunicazioni dell’espulsione dal Movimento a chi ha votato contro il nuovo governo guidato da Mario Draghi, ma anche a chi si è astenuto. A dare per primo l’annuncio il deputato Alessio Villarosa che su Facebook ha scritto: «Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto dimostrarmi affetto, non lo dimenticherò», dice l’ormai ex grillino che prosegue: «Escludermi da un ringraziamento cancellando il mio lavoro e i risultati portati a termine da dentro il governo in questi anni qualifica semplicemente chi lo ha fatto. Io volo alto come ho sempre fatto senza polemiche, non ne ho bisogno. Stamattina mi è arrivata la procedura di espulsione anche dal Movimento 5 stelle nazionale dopo aver ...

