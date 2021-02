La dieta di Melissa Satta, quella giusta è con la pasta integrale (Foto) (Di venerdì 26 febbraio 2021) A 35 anni Melissa Satta è in forma perfetta, come sempre ma in questo periodo ancora di più dopo avere capito qual è la dieta giusta, cosa mangiare, quanto, come allenarsi. Dopo la gravidanza non era soddisfatta del suo corpo, era cambiato, dopo il giusto periodo di riposo ha lavorato sodo e adesso che il suo Maddox è cresciuto lei prosegue con la dieta giusta. Melissa Satta mangia e si allena, lo sport non deve mai mancare a lei è sempre piaciuto molto muoversi. Da piccola ha giocato una squadra di calcio professionista, ha praticato karate per anni a livello agonistico. Ha anche praticato tennis, paddle, equitazione e wakeboard. Melissa Satta adora mettersi sempre alla prova, insomma lo sport è una parte di lei ed è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) A 35 anniè in forma perfetta, come sempre ma in questo periodo ancora di più dopo avere capito qual è la, cosa mangiare, quanto, come allenarsi. Dopo la gravidanza non era soddisfatta del suo corpo, era cambiato, dopo il giusto periodo di riposo ha lavorato sodo e adesso che il suo Maddox è cresciuto lei prosegue con lamangia e si allena, lo sport non deve mai mancare a lei è sempre piaciuto molto muoversi. Da piccola ha giocato una squadra di calcio professionista, ha praticato karate per anni a livello agonistico. Ha anche praticato tennis, paddle, equitazione e wakeboard.adora mettersi sempre alla prova, insomma lo sport è una parte di lei ed è ...

Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta svela la sua dieta: 'Mi concedo gli spuntini e non rinuncio alla pasta' #melissasatta - mirkomastri : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta svela la sua dieta: 'Mi concedo gli spuntini e non rinuncio alla pasta' #melissasatta - nista192sette : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta svela la sua dieta: 'Mi concedo gli spuntini e non rinuncio alla pasta' #melissasatta - MediasetTgcom24 : Melissa Satta svela la sua dieta: 'Mi concedo gli spuntini e non rinuncio alla pasta' #melissasatta… -