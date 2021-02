La Corte suprema della Malesia ha stabilito che le leggi islamiche contro l’omosessualità sono incostituzionali

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Lacostituzionale malese hache lee non posessere applicate dalle autorità. Questa sentenza rappresenta una pietra miliare in favore del riconoscimento dei diritti delle persone lgbt+ in, paese a maggioranza mussulmana in cui i rapporti omosessualiconsiderati “natura” dalla sharia. Ini rapporti tra persone dello stesso sessoillegali, ma la persecuzione statale di questi reati è molto rara, riporta il Guardian. Nel paese però, vige un doppio sistema legale secondo cui le norme penali ...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #RegnoUnito La Corte suprema ha respinto un ricorso della società #Uber riconoscendo che i conducenti… - ildiramm : La Suprema Corte si esprime sull'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. - gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: REGNO UNITO: sentenza sugli autisti di Uber Salario minimo, ferie pagate, diritto a fondare un sindacato: dopo una ba… - MauraBracaloni : Addio alla Corte Suprema – MN #95 - Mazzoni News - AmnestyPiemonte : REGNO UNITO: sentenza sugli autisti di Uber Salario minimo, ferie pagate, diritto a fondare un sindacato: dopo una… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte suprema

Rai News

Un combattimento a Madrid prima del lockdown - Ansa . Per i fan della tauromachia, è "la Fiesta più colta del mondo". E i giudici dellaspagnola ammettono "la considerazione artistica che si può riconoscere al combattimento di un torero", per "le emozioni che può suscitare in chi vi assiste, come riflette l'opera di ...Ma è il sistema in sé che laboccia sostenendo che l'uso della violenza verso i figli deve essere considerato una forma di maltrattamenti in famiglia e non un semplice abuso dei mezzi ...All’epilogo la guerra di ricorsi scattata all’indomani delle consultazioni vinte da Bellardi, poi risultato ineleggibile LA SENTINELLA IN UN MINUTO ...Per i fan della tauromachia, è «la Fiesta più colta del mondo». E i giudici della Corte Suprema spagnola ammettono «la considerazione artistica che si può riconoscere al combattimento di un torero», ...