La confessione sull’infanzia di Pepe che ha fatto il giro del mondo

Leggi su serieanews

(Di venerdì 26 febbraio 2021), ex difensore del Real Madrid, si è raccontato in una lunga intervista nella quale ha rivelato un retroscena inedito Non si direbbe, conoscendolo, ricordandosi del suo modo di difendere, di braccare gli avversari, di essere ‘cattivo’ – ma sportivamente parlando – pur di ottenere vittorie e trofei. Ne ha vinti tanti, in carriera,, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.