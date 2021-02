La clausula ottenuta da Maria De Filippi nel suo contratto con Mediaset che sta facendo discutere molto

Leggi su virali.video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) È ormai una notizia quasi certa che il programma “Live- non è la D’Urso” potrebbe non tornare per la prossima edizione. Il programma di Barbara D’Urso è Infatti stato messo in discussione dai vertici, che hanno ipotizzato una sostituzione del talk show della D’Urso con la versione serale di “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma di Barbara D’Urso è stato pertempo uno dei capisaldi del palinsestoe di Canale 5 e molti sono i followers che si sono chiesti il reale motivo di tale decisione. A lanciare l’allarme era stato il noto canale di gossip Dagospia, secondo il quale Barbara D’Urso non sarebbeben vista tra i corridoi del Biscione. Questo sicuramente potrebbe essere dovuto alle tensioni tra Lucio Presta di Arcobaleno Tre ed il manager della D’Urso ...