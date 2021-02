La bufala del video “India lo sta facendo” che corre su WhatsApp (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono migliaia le segnalazioni di un video che sta circolando in particolare su WhatsApp dal titolo “India lo sta facendo”: in linea teorica sarebbe un file potenzialmente dannoso per il vostro smartphone, in grado di poter formattare il vostro smartphone. Ma in realtà si tratta di un’ennesima bufala. LEGGI ANCHE –> La bufala secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2 La catena che è stata ribattezzata “India lo sta facendo” ritiene che un messaggio virale chieda di inoltrarlo ai propri contatti su WhatsApp. La catena sarebbe partita dall’Inghilterra, ma da qualche ora è arrivata anche in Italia. Con la traduzione, che sarebbe circa questa: “Stanno per iniziare a far circolare un video su ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono migliaia le segnalazioni di unche sta circolando in particolare sudal titolo “lo sta”: in linea teorica sarebbe un file potenzialmente dannoso per il vostro smartphone, in grado di poter formattare il vostro smartphone. Ma in realtà si tratta di un’ennesima. LEGGI ANCHE –> Lasecondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2 La catena che è stata ribattezzata “lo sta” ritiene che un messaggio virale chieda di inoltrarlo ai propri contatti su. La catena sarebbe partita dall’Inghilterra, ma da qualche ora è arrivata anche in Italia. Con la traduzione, che sarebbe circa questa: “Stanno per iniziare a far circolare unsu ...

