La bozza del nuovo Dpcm e la riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato il ministro della Cultura Dario Franceschini ad annunciare su Twitter il via libera del Cts per riaprire le sale nelle aree gialle. Intanto è terminata la cabina di regia a palazzo Chigi per ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato il ministro della Cultura Dario Franceschini ad annunciare su Twitter il via libera del Cts per riaprire le sale nelle aree gialle. Intanto è terminata la cabina di regia a palazzo Chigi per ...

Agenzia_Ansa : Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-mini… - repubblica : ?? Covid, oggi la bozza del nuovo Dpcm. Altre tre regioni arancioni. E crescono i Comuni in zona rossa - fattoquotidiano : OGGI I CAMBI DI ZONA: ECCO LE REGIONI IN ALLERTA Bonaccini: “Inizio terza ondata”. Toti: “Chiudere? Non è cambio di… - OlgaStefano4 : RT @tizianocretella: Certo che Dio ha creato l’uomo prima della donna. Si fa sempre una bozza prima del capolavoro finale. #ScelgoLiberamen… - Stephanie3Perna : RT @RaiNews: Muti: 'Riapertura #Teatri notizia straordinaria' -> -