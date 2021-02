“La bellezza non è tutto se si è co**ioni”: Twitter risponde a Tom Ellis che offende l’Italia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sarà sentito molto spiritoso, Tom Ellis, quando – mostrando la bandiera tricolore dell’Italia (che per altro sarebbe potuta sembrare quella irlandese, a giudicare dal rosso non troppo intenso) – ha parlato esplicitamente di “mafia”. A testimonianza del fatto che fosse molto spiritoso, le risate della persona intenta a riprenderlo. Ma spieghiamo un po’ meglio quanto accaduto: Tom Ellis si trova sul set di Lucifer e si vede una bicicletta su cui sono attaccate diverse bandiere. C’è la bandiera britannica, quella del Galles (Ellis è gallese), una bandiera dei pirati e una bandiera italiana. Alché, alla domanda sul perché del tricolore italiano, l’attore ha risposto di essere stato convinto dalla mafia. Nello stesso video spiegherà come la bandiera sia un regalo di un tecnico italiano che desiderava ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sarà sentito molto spiritoso, Tom, quando – mostrando la bandiera tricolore del(che per altro sarebbe potuta sembrare quella irlandese, a giudicare dal rosso non troppo intenso) – ha parlato esplicitamente di “mafia”. A testimonianza del fatto che fosse molto spiritoso, le risate della persona intenta a riprenderlo. Ma spieghiamo un po’ meglio quanto accaduto: Tomsi trova sul set di Lucifer e si vede una bicicletta su cui sono attaccate diverse bandiere. C’è la bandiera britannica, quella del Galles (è gallese), una bandiera dei pirati e una bandiera italiana. Alché, alla domanda sul perché del tricolore italiano, l’attore ha risposto di essere stato convinto dalla mafia. Nello stesso video spiegherà come la bandiera sia un regalo di un tecnico italiano che desiderava ...

Cats_do_mew : RT @flashvlight: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza non è tutto se poi si è coglioni - Nardeiii : L’opera dell’arte non è mai bella in se stessa, perché la bellezza è morta 1918, Tzara - xemrysxx : RT @flashvlight: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza non è tutto se poi si è coglioni - p_ylv : RT @scivolidinuovo_: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza conta fino ad un certo punto perché se sei una testa di cazzo automaticam… - alicexlouisp : RT @flashvlight: tom ellis è la dimostrazione che la bellezza non è tutto se poi si è coglioni -