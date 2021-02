Kuurne-Bruxelles-Kuurne | tutti gli italiani in gara 17 azzurri al via Presenti Trentin | Colbrelli e Moscon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Scatta in Belgio la tanto attesa Campagna del Nord. Manca ancora più di un mese ai tanto attesi Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma già da questo weekend arrivano i primi assaggi di ciottolato. Prima sabato con la Omloop Het Nieuwsblad, poi domenica con la 73esima edizione della. Una corsa con dodici muri, ma posti nella fase iniziale, che dunque potrebbe premiare anche i velocisti resistenti. Diciassetteal via tra cui tre favoriti del giorno come l’ex campione europeo e vice campione del mondo di Harrogate 2019 Matteo(UAE Team Emirates), coadiuvato da Oliviero Troia e Marco Marcato. Abbiamo dunque un altro esperto di classiche come Sonny(Bahrain Victorius), al suo debutto stagionale, e terzo ...

OA_Sport : #CICLISMO Mathieu van der Poel l’uomo da battere, attenzione a Mads Pedersen. L'analisi dei favoriti della Kuurne-B… -

Ultime Notizie dalla rete : Kuurne Bruxelles

OA Sport

Peter Sagan non debutterà come previsto sabato 27 febbraio in Belgio all'Het Nieuwsblad, né domenica 28 alla: fonti del suo team, la Bora - Hansgrohe, lo hanno confermato al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Sagan aveva contratto il Covid - 19 a Gran Canaria, dove si stava ...Stando così le cose, potrebbe però slittare il debutto stagionale di Sagan , che avrebbe dovuto essere al via della Omloop Het Nieuwsblad e dellail 27 e 28 febbraio. Lo ...Domenica comincerà la nuova stagione delle classiche del Belgio. Si parte con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, edizione numero 73 della corsa ambientata nelle Fiandre, da sempre territorio di caccia per i ...Scatta in Belgio la tanto attesa Campagna del Nord. Ancora poco più di un mese da aspettare per Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma arrivano i primi assaggi delle pietre. Prima, sabato, l'Omloop H ...