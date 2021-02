Kashmir, India e Pakistan firmano accordo sul cessate il fuoco (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giovedì Pakistan e India sono riusciti a concludere un accordo di massima per un cessate il fuoco in uno dei confini più contesi del mondo, quello del Kashmir. Seppur non dia una conclusione definitiva di questo conflitto, questo accordo verrà ricordato come storico da entrambe le parti. India e Pakistan, due potenze nucleari, infatti non Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giovedìsono riusciti a concludere undi massima per unilin uno dei confini più contesi del mondo, quello del. Seppur non dia una conclusione definitiva di questo conflitto, questoverrà ricordato come storico da entrambe le parti., due potenze nucleari, infatti non

