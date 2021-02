Juventus, scatta lungo tour de force. Pirlo comincia dalla prima fermata (Di venerdì 26 febbraio 2021) comincia con la trasferta in terra veneta domani il lungo tour de force per la Juventus. I bianconeri saranno di scena al Bentegodi ospiti dell’Hellas Verona (ore 20,45) nel match valido per la 23° giornata di Serie A. Quella contro la squadra di Juric è la prima di ventitré partite che potenzialmente la Juventus giocherà da qui alla fine della stagione: per raggiungere il numero magico bisogna arrivare alla finale di Champions a Istanbul. Sono un mucchio di partite in 92 giorni, dopo che ci sono state un mucchio di partite dall’inizio della stagione ad oggi. In media una ogni quattro giorni, da qui al 29 maggio, con in mezzo una pausa per le nazionali: insomma, se la Juve vuole arrivare in fondo a tutto, giocherà sempre ogni tre giorni.Oggi Mister Andrea ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021)con la trasferta in terra veneta domani ildeper la. I bianconeri saranno di scena al Bentegodi ospiti dell’Hellas Verona (ore 20,45) nel match valido per la 23° giornata di Serie A. Quella contro la squadra di Juric è ladi ventitré partite che potenzialmente lagiocherà da qui alla fine della stagione: per raggiungere il numero magico bisogna arrivare alla finale di Champions a Istanbul. Sono un mucchio di partite in 92 giorni, dopo che ci sono state un mucchio di partite dall’inizio della stagione ad oggi. In media una ogni quattro giorni, da qui al 29 maggio, con in mezzo una pausa per le nazionali: insomma, se la Juve vuole arrivare in fondo a tutto, giocherà sempre ogni tre giorni.Oggi Mister Andrea ...

ItaSportPress : Juventus, scatta lungo tour de force. Pirlo comincia dalla prima fermata - - enzomarangio : @_flyingoat_ @AntonioCorsa Non è falso dire che se la Juventus non paga la penale, automaticamente scatta il rinnov… - enzomarangio : @AntonioCorsa Il contratto di Sarri con la Juventus va in scadenza a giugno soltanto se la Juventus pagherà la pena… - Blonqvist : Scommetto che se adesso la @juventusfc perde tempo alla prima occasione scatta il giallo. #JuveCrotone #Juventus -