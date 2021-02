Juventus, rientro Cuadrado: il colombiano vede il campo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Juan Cuadrado sarebbe vicino al rientro in campo, un recupero importante per Pirlo La stagione di Juan Cuadrado è sicuramente tra le migliori della sua storia alla Juventus: il colombiano ormai è a suo agio nel ruolo di terzino e ricopre un’importanza fondamentale nel gioco di Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La sua assenza pesa ma potrebbe avere una scadenza a breve termine: secondo quanto riportato da Tuttosport, Pirlo conta di riavere Cuadrado per le sfide contro la Lazio in campionato e con il Porto in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Juansarebbe vicino alin, un recupero importante per Pirlo La stagione di Juanè sicuramente tra le migliori della sua storia alla: ilormai è a suo agio nel ruolo di terzino e ricopre un’importanza fondamentale nel gioco di Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 La sua assenza pesa ma potrebbe avere una scadenza a breve termine: secondo quanto riportato da Tuttosport, Pirlo conta di riavereper le sfide contro la Lazio in campionato e con il Porto in Champions League. Leggi su Calcionews24.com

MarcoTarantin_o : Le ipotetiche date di rientro dei difensori: Radu: 21 marzo vs Udinese Luiz Felipe: 3 aprile vs Spezia Fino al 21… - infoitsport : Juventus, Pirlo in ansia per le sue condizioni : incerta la data del rientro - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Dybala resta ancora fuori ??#Pirlo si consola con gli altri infortunati - Thor_73 : @TUTTOJUVE_COM Calmo Belina' ....la Juventus è l'unica che ha l'obbligo di dichiarare il bilancio essendo quotata i… - MomentiCalcio : Juventus: Sul futuro e sul rientro di Paulo Dybala continua ad esserci tanta incertezza -