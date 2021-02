Juventus | Pirlo | “Contro il Verona sfida tosta | lo scudetto è alla nostra portata”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tecnico dellaAndreaè intervenuto in conferenza stampavigilia del match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021il. “Siamo consapevoli della difficoltà della partita. Affrontiamo una squadra che sta giocando molto bene grazie a Juric. Sarà una gara dura, dovremo prestare molta attenzione fin da subito. Ilgioca un calcio stile Atalanta e ci presserà per 90 minuti. Purtroppo non recupera nessuno per domani, perciò Dragusin potrebbe giocare dal 1?” ha spiegato. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA Il tecnico dei bianconeri ha poi parlato degli infortunati: “Morata riposerà fino a domenica. Dybala? Stiamo monitorando la situazione, spero di averlo presto a disposizione. Non rischia di operarsi, ...

Siamo lae ce la giochiamo fino alla fine'.'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione'. Alla vigilia del Verona, Andreacelebra l'unico giocatore che tornerà, non perché guarito ma perché ha scontato la squalifica ('Fortunatamente abbiamo un giocatore che rientra, Rabiot, e quindi un centrocampista in più da ...La Juve non molla, gli otto punti di distacco dall’Inter (ma con una partita da recuperare) non cambiano gli obiettivi stagionali. «Nello spogliatoio si continua a parlare di scudetto è un nostro ...Giornata di vigilia per la Juventus e Andrea Pirlo, chiamati domani alla difficile trasferta in casa del Verona di Ivan Juric. Queste le parole in conferenza st ...