Juventus-Napoli, la data del recupero dopo l'eliminazione degli azzurri in Europa League (Di venerdì 26 febbraio 2021) l'eliminazione del Napoli in Europa League ha liberato una data per il recupero della partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Gennaro Gattuso non è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata, contro il Granada la vittoria al Diego Maradona non è servita a staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Adesso gli azzurri dovranno concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di chiudere la stagione almeno al quarto posto, impresa che sembra molto difficile. La Juventus ha ancora chance di lottare per lo scudetto, in Champions League dovrà ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Porto.

