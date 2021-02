Juventus-Napoli il 17 marzo alle 18 | 45 | a breve l’ufficialità

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il match della terza giornata d’andata potrebbe finalmente avere una data per il recupero. L’eliminazione deldall’Europa fondamentale per la decisione, la partita fantasma dello scorso ottobre, oltre a far emergere le contraddizioni di alcune regole, ha fatto discutere molto per le decisioni prese dopo. Tutto iniziò con l’Asl diche vietò la trasferta a Torino a causa di diversi positivi in squadra, poi i surreali minuti in mezzo al campo di Buffon e compagni e la decisione del 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione ai partenopei Verdetto che fu subito impugnato dalche decise di fare ricorso contro la Figc sia per il 3-0 deciso che per il punto di penalizzazione. Il 23 dicembre il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso ...