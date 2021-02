Juventus, le condizioni di Dybala: svelato il piano di recupero (Di venerdì 26 febbraio 2021) Juventus – Stagione complicata per Paulo Dybala. Il numero 10 fin qui, a causa dei troppi infortuni, non è praticamente mai stato disponibile per Pirlo. Solo 10 presenze con 3 gol, con l’ultima presenza a gennaio contro il Sassuolo, dopodichè il nuovo ko. Il ginocchio che guarisce ma le fitte rimangono, poi negli ultimi giorni il volo a Barcellona per il consulto medico. Oggi la Juventus fa il punto della situazione sull’argentino. Juventus, le condizioni di Dybala Per le condizioni dell’attaccante argentino, il club fa sapere che “a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo”. Questo è quanto apparso nel comunicato ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 febbraio 2021)– Stagione complicata per Paulo. Il numero 10 fin qui, a causa dei troppi infortuni, non è praticamente mai stato disponibile per Pirlo. Solo 10 presenze con 3 gol, con l’ultima presenza a gennaio contro il Sassuolo, dopodichè il nuovo ko. Il ginocchio che guarisce ma le fitte rimangono, poi negli ultimi giorni il volo a Barcellona per il consulto medico. Oggi lafa il punto della situazione sull’argentino., lediPer ledell’attaccante argentino, il club fa sapere che “a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con undiincentrato su terapie e allenamento differenziato in campo”. Questo è quanto apparso nel comunicato ...

