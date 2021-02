Juventus | infortunio Dybala | il rientro è ancora lontano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si allontana ilin campo per Paulo: ecco quando la Joya potrebbe tornare Il dolore al ginocchio di Paulonon accenna a svanire e nei giorni scorsi l’argentino è volato a Barcellona per un consulto con il dottor Cugat: prosegue dunque il lavoro di riabilitazione dell’argentino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riportato dal Corriere Torino, Pirlo spera di riaverealmeno in panchina con il Porto contando sul pieno recupero di Alvaro Morata,alle prese con il citomegalovirus. Leggi su Calcionews24.com

news_bz : ?? La calcificazione tra tibia e perone di #Arthur preoccupa la #Juventus - infoitsport : Juventus | tutta la verità sull'infortunio di Arthur | cosa sta succedendo? - infoitsport : Juventus, tutta la verità sull'infortunio di Arthur: cosa sta succedendo? - repubblica : Il ginocchio non guarisce, Dybala a Barcellona: rischio intervento: L'attaccante è fermo da un mese e mezzo per un… - OdeonZ__ : Il ginocchio e il rinnovo: pensieri che turbano Dybala. Consulto a Barcellona da Cugat -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio

... https://bit.ly/32i01Y4 Prev 1 of 1 Next Calciomercato, rinnovo Dybala - Spunta il nodo clausola! Il 27enne, dunque, è al momento concentrato solo sul suo recupero dall', e il ...E dire che il Granada ha pure perduto due uomini nel primo tempo per: Gonalons e Neva. ... ha perso la Supercoppa con laed è settimo in classifica in campionato. Come possiamo ...Si allontana il rientro in campo per l'attaccante della Juventus Paulo Dybala: ecco quando la Joya potrebbe tornare ...In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata all'infortunio di Arthur. Il centrocampista bianconero preoccupa Pirlo.