Juventus | Fernando Llorente compie 36 anni | gli auguri del club bianconero

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai un paio di ore fa, l’allenatore della, Andrea Pirlo, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo serale della venticinquesima giornata di Serie A che vedrà la sua squadra affrontare l’Hellas Verona allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. Campo storicamente difficile per la Vecchia Signora, soprattutto nell’ultimo decennio, avendo raccolto solamente una vittoria, datata 30 dicembre 2017, su cinque incroci da quando gli scaligeri sono tornati in Serie A ormai 7fa. Per avere la meglio contro l’ostica formazione veneta, i campioni d’Italia in carica dovranno scendere in campo con la voglia di imporre il proprio gioco e non facendo ragionare i portatori di palla avversari. Portare a casa tre punti potrebbe risultare fondamentale per lache si avvicinerebbe ulteriormente ai piani alti ...