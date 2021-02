Juventus, Dybala e l’infortunio al ginocchio. Il club: “Proseguirà terapie” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Paulo Dybala, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, Proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo“. Nel diramare i convocati per la trasferta di Verona la Juventus ha fornito anche un aggiornamento sulle condizioni fisiche dell’argentino, ancora out per il problema al ginocchio. Sembra quindi scongiurato il rischio operazione, come aveva confermato in conferenza stampa lo stesso Pirlo. Ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po’. La Joya continuerà il lavoro differenziato e le terapie. Tempi più lunghi prima di riprendere confidenza col terreno di gioco. I CONVOCATI DI PIRLO LE PAROLE IN CONFERENZA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Paulo, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana,con un piano di recupero incentrato sue allenamento differenziato in campo“. Nel diramare i convocati per la trasferta di Verona laha fornito anche un aggiornamento sulle condizioni fisiche dell’argentino, ancora out per il problema al. Sembra quindi scongiurato il rischio operazione, come aveva confermato in conferenza stampa lo stesso Pirlo. Ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po’. La Joya continuerà il lavoro differenziato e le. Tempi più lunghi prima di riprendere confidenza col terreno di gioco. I CONVOCATI DI PIRLO LE PAROLE IN CONFERENZA SportFace.

